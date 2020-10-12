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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Спалах на Сонці "бомбардує" Землю

Спалах на Сонці досяг Землі вранці 9 грудня та «бомбардуватиме» планету більше доби.
Спалах на Сонці "бомбардує" Землю Фото: google.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 Техно.

Перші хмари сонячної плазми прийшли в навколоземний простір приблизно о другій-третій годині ранку 9 грудня, а основне ядро викиду досягло орбіти Землі ближче до півночі.

Основний викид плазми досяг орбіти Землі близько 22-24 години середи. Сонячний вітер накриє планету з 10 грудня, а його швидкість збережеться підвищеною після цього ще майже тиждень, збільшившись з 400 до 600-800 кілометрів на секунду.

"Всього наша планета зануриться в сонячну речовину приблизно на термін трохи більше доби, до середини 10 грудня", – вважають вчені.

Сонячний вибух стався на стороні Сонця, оберненої до Землі, в групі сонячних плям, видимих в даний час майже точно в центрі сонячного диска. Саме в цій області тиждень тому стався спалах, що став найбільшим за останні три роки. Спалах відноситься до третього, мінімального за силою, класу С. Щоб досягти наступного класу М, не вистачило близько третини потужності.

Вчені передбачають різке збільшення радіаційного навантаження на космічні засоби та зростання коливань магнітного поля біля поверхні Землі. Проте є й позитивні моменти. Наприклад, любителі полярних сяйв зможуть їх спостерігати на більших географічних широтах.

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10 12 2020 17:12
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