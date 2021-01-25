Спалені машини і десятки затриманих: у Нідерландах спалахнули "коронавірусні" протести

Для наведення ладу довелося задіяти спецпідрозділ поліції для боротьби з масовими заворушеннями

Протести більшого або меншого масштабу сталися в Гаазі, Тілбурзі, Енсхеде, Венло, Гельмонді - загалом близько десяти містах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

У місті Енсхеде кілька десятків людей зібралися на центральній площі. Люди були сердиті і пускали петарди. Невдовзі після того учасники протестів спробували розбити вікна у місцевому госпіталі, але це їм не вдалося.

В Ейндховені протести, що переросли у заворушення, тривали кілька годин. Під час цього пограбували деякі кіоски на зупинках громадського транспорту і підпалили декілька авто та мотоциклів. У місті затримали 55 осіб.

У Тілбурзі затримали щонайменш 19 осіб після того, як зібрання переросло у вандалізм і напади на магазини. Поліція у Твіттері запевнила, що продовжить патрулювати вулиці і в разі необхідності готова реагувати.

Мер міста засудив дії протестувальників. "Те, що ми побачили в останні години, абсолютно неприйнятно. Нападки зазнали магазини, які належать бізнесу, що вже й так опинився у скруті… Те, як протестувальники діють з поліцейськими - це за межами прийнятного. Кидатися петардами й камінням - це щось нечуване", - наголосив він.

У Гаазі протест теж переріс у заворушення, спалили один мотоцикл. Для наведення ладу довелося задіяти спецпідрозділ поліції для боротьби з масовими заворушеннями. Вже близько 9:30 вечора ситуація заспокоїлася

У Роттердамі поліція подякувала громадянам за спокій, зазначивши, що ні протестів, ні значних порушень комендантської години не було - на відміну від вечора суботи, коли вперше почала діяти комендантська година.

Представник поліції Коен Сіммерс у коментарі ЗМІ висловив побоювання, що події вечора 24 січня - лише початок, і подібні заворушення ще можливі у найближчі дні й тижні.

"Поліція добре готова до цього, але сподіваюся, це не знадобиться", - сказав він

За його словами, такого рівня насильства, як увечері 24 січня, в країні не було вже 40 років, а в Ейндховені окремі особи навіть кидалися на поліцію з холодною зброєю

"Ми просимо людей поважати обмеження, яких більшість і так дотримується. Вони запроваджені не на рівному місці. Не нападайте на поліцію - поліція ні до чого, що діють такі правила. Це ненормально - нападати на поліцейських зі зброєю", - наголосив він.

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