НОВИНИУ п'ятницю в Таллінні відбулася демонстрація проти носіння захисних масок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Таллінні противники носіння масок вийшли на акцію протесту
Молекула коронавіруса
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
За даними видання, на площі зібралися близько 300 осіб. Учасники акції заявляють, що уряд порушує права людини.
В руках демонстранти тримали плакати із гаслами "Моє тіло - мій вибір", "Страх - не імунна система", "Зупиніть фейкову пандемію". За словами активістів, люди самі повинні приймати рішення, хочуть вони носити маски чи ні.
В Естонії з 16 листопада набули чинності нові обмеження через поширення коронавірусу, які передбачають практично повсюдне носіння масок.
Також уряд Естонії вирішив забезпечити масками найбільш вразливих в економічному плані людей.
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27 11 2020 17:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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