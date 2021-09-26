Спелеологи розкрили секрет "Криниці пекла" в Ємені

Група оманських спелеологів здійснила перший спуск на дно знаменитого єменського колодязя Бархут - дива природи, якого уникають багато місцевих жителів, які вважають, що це в’язниця для джинів.

Як передає "Укрінформ", про це пише France24.

Чорне кругле заглиблення "Криниці пекла" створює діру шириною 30 метрів у пустелі східної провінції Ємену Аль-Махра.

"Криниця" має дуже погану репутацію серед місцевих - за повір'ям, велетенська штольня служить місцем ув'язнення джинів. Сморід, який підіймається з бархута підігріває забобони щодо "пекельності" провалля.

Діра має глибину 112 метрів (367 футів) і виділяє дивні запахи.

Члени спелеологічного товариства Oman Cave Exploration Team виявилися не забобонними: спустившись у провалля вони виявили лише змій і трупи тварин - саме цей запах відлякував місцевих.

На опублікованих кадрах видно натічні утворення, а також сірий і вапняно-зелений печерні перли - кульки кальциту. Дослідники взяли зразки води, каменів, грунту і деяких мертвих тварин та планують їх вивчити.

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