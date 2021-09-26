Спелеологи розкрили секрет "Криниці пекла" в Ємені
Як передає "Укрінформ", про це пише France24.
Чорне кругле заглиблення "Криниці пекла" створює діру шириною 30 метрів у пустелі східної провінції Ємену Аль-Махра.
"Криниця" має дуже погану репутацію серед місцевих - за повір'ям, велетенська штольня служить місцем ув'язнення джинів. Сморід, який підіймається з бархута підігріває забобони щодо "пекельності" провалля.
Діра має глибину 112 метрів (367 футів) і виділяє дивні запахи.
Члени спелеологічного товариства Oman Cave Exploration Team виявилися не забобонними: спустившись у провалля вони виявили лише змій і трупи тварин - саме цей запах відлякував місцевих.
На опублікованих кадрах видно натічні утворення, а також сірий і вапняно-зелений печерні перли - кульки кальциту. Дослідники взяли зразки води, каменів, грунту і деяких мертвих тварин та планують їх вивчити.
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