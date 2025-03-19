Спецназ Британії уже готовий приєднатися до миротворчих сил в Україні – ЗМІ

Елітні підрозділи можуть бути швидко розгорнуті, збирати розвідувальні дані і протидіяти діяльності російської сірої зони.

Британські Сили спеціального призначення приведені у стан готовності до розгортання в Україні в рамках підготовки миротворчої місії.

Це стало відомо після того, як переговори щодо припинення вогню між Україною і росією досягли операційної фази, пише The i Paper.

Видання, посилаючись на два військових джерела, пише, що британські військові планувальники отримали наказ від влади і розпочати підготовку до можливої мобілізації особового складу та ресурсів для України.

Об’єднаний штаб, який відповідає за військове планування Великої Британії, отримав директиви про приведення сил у стан готовності.

Резервісти Сил спеціального призначення теж отримали накази про перевірку готовності до можливого розгортання.

Важливим завданням спецназу буде буде розвідка, контроль за дотриманням умов припинення вогню та нейтралізація “сірих зон”, де армія рф може здійснювати підривні операції.

Таке рішення було ухвалене одразу після візиту міністра оборони Великої Британії Джона Гілі до Вашингтона того тижня.

Британський спецназ це не класичний миротворчий контингентом, проте їх швидкість розгортання, навички розвідки і захисту стратегічних об’єктів роблять їх ефективним інструментом у миротворчій місії

"Спецназ може діяти гнучко, проводити розвідку, швидко реагувати на “сірі” операції росіян та запобігати загрозам", - розказав професор з Ланкастерського університету Марко Вісс.

Він додав, що спецназ може буде залучений до збирання розвідданих, охорони стратегічних об’єктів, захисту VIP-персон, протидії гібридним операціям рф.

Ймовірно, британські сили стануть частиною “коаліції охочих”, яку формує уряд Кіра Стармера, а миротворча місія Великої Британії буде обговорюватися на зустрічі військових командувачів країн, які підтримують ідею перемир’я між Україною і росією.

Попри те, що Міністерство оборони Великої Британії традиційно не коментує діяльність спецпідрозділів, факт приведення елітних частин у стан готовності свідчить про наближення практичної реалізації миротворчої операції.

Ми також повідомляли, що понад 30 країн готові підтримати Україну миротворцями.