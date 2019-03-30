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Спецпідрозділ СБУ почав патрулювати вулиці і вокзали

"Порядок та спокій громадян є важливим елементом для забезпечення виборів"
Бійці спецпідрозділу Центру спецоперацій "А" СБУ розпочали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів по всій Україні.
Спецпідрозділ СБУ почав патрулювати вулиці і вокзали Фото: ssu.gov.ua

"Порядок та спокій громадян є важливим елементом для забезпечення виборів. СБУ також задіяла для патрулювання бойові машини та безпілотну авіацію. Усе це – демонстрація нашої рішучості негайно припинити будь-які можливі провокації з метою дестабілізації ситуації в Україні", - заявив голова СБУ Василь Грицак, повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua

"Упевнений, що вибори в Україні відбудуться цивілізовано і спокійно. Служба безпеки України у межах своєї компетенції робить для цього усе необхідне", - додав він.

Також, Кабінет Міністрів дозволив Міністерству внутрішніх справ залучити курсантів вузів і Національної академії Національної гвардії для забезпечення порядку на виборчих дільницях під час виборів Президента в 2019 році.

 
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30 03 2019 16:19
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