Спецпідрозділ СБУ почав патрулювати вулиці і вокзали
"Порядок та спокій громадян є важливим елементом для забезпечення виборів. СБУ також задіяла для патрулювання бойові машини та безпілотну авіацію. Усе це – демонстрація нашої рішучості негайно припинити будь-які можливі провокації з метою дестабілізації ситуації в Україні", - заявив голова СБУ Василь Грицак, повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
"Упевнений, що вибори в Україні відбудуться цивілізовано і спокійно. Служба безпеки України у межах своєї компетенції робить для цього усе необхідне", - додав він.
Також, Кабінет Міністрів дозволив Міністерству внутрішніх справ залучити курсантів вузів і Національної академії Національної гвардії для забезпечення порядку на виборчих дільницях під час виборів Президента в 2019 році.
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