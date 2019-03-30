Спецпідрозділ СБУ почав патрулювати вулиці і вокзали

"Порядок та спокій громадян є важливим елементом для забезпечення виборів"

Бійці спецпідрозділу Центру спецоперацій "А" СБУ розпочали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів по всій Україні.

"Порядок та спокій громадян є важливим елементом для забезпечення виборів. СБУ також задіяла для патрулювання бойові машини та безпілотну авіацію. Усе це – демонстрація нашої рішучості негайно припинити будь-які можливі провокації з метою дестабілізації ситуації в Україні", - заявив голова СБУ Василь Грицак, повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua

"Упевнений, що вибори в Україні відбудуться цивілізовано і спокійно. Служба безпеки України у межах своєї компетенції робить для цього усе необхідне", - додав він.

Також, Кабінет Міністрів дозволив Міністерству внутрішніх справ залучити курсантів вузів і Національної академії Національної гвардії для забезпечення порядку на виборчих дільницях під час виборів Президента в 2019 році.