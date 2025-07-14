Спецпосланець президента США прибув з візитом до Києва

За словами Келлога, він перебуватиме в Україні протягом тижня.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог вранці у понеділок, 14 липня, прибув до Києва. Відео із зустрічі його на вокзалі опублікував голова офісу президента України Андрій Єрмак.

"Вітаємо в Україні спецпредставника президента США Кіта Келлога. Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США - багато тем для розмови", - написав він.

Серед тем, які українська сторона хоче порушити на під час візиту Келлога, Єрмак відзначив оборону, зміцнення безпеки, зброю, санкції, захист цивільних, посилення співпраці між Україною та США.

"росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу – це принцип президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід", – написав він.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог анонсував візит до Києва 14 липня.