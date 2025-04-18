Спецпосланець Трампа повторив наративи кремля щодо окупованих українських земель — WSJ
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф припустив, що Україна може бути «менш зацікавлена» в деяких регіонах, де, на його думку, переважає російськомовне населення.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
В розмові з телеведучим Такером Карлсоном у березні Віткофф повторював твердження, якими путін намагається виправдати своє військове вторгнення, пише видання. Посадовець казав, що населення окупованих українських територій переважно російськомовне, і люди нібито проголосували за приєднання до рф. Міжнародна спільнота засудила псевдореферендуми, організовані москвою, назвавши їх сфальсифікованими й нелегітимними.
В інтерв’ю газеті WSJ Стів Віткофф розповів, що під час перемовин із ним путін був "зациклений" на українських землях. Американський представник припустив, що Київ може менше дбати про деякі регіони, якщо вони є російськомовними. За словами Віткоффа, росія, "можливо, отримає деякі з цих регіонів, але не всі".
Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф сказав Трампу, що найшвидший спосіб досягти припинення вогню — віддати росії контроль над чотирма областями України.
Зеленський наголосив, що Україна ніколи не буде визнавати тимчасово окуповані території російськими, і ця позиція не змінилась.
"Вважаю, що пан Віткофф прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він – свідомо або несвідомо, я не знаю – розповсюджує російські наративи", – додав він.