Спецпосланець Трампа повторив наративи кремля щодо окупованих українських земель — WSJ

В інтерв’ю газеті WSJ Стів Віткофф розповів, що під час перемовин із ним путін був "зациклений" на українських землях.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф припустив, що Україна може бути «менш зацікавлена» в деяких регіонах, де, на його думку, переважає російськомовне населення.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

В розмові з телеведучим Такером Карлсоном у березні Віткофф повторював твердження, якими путін намагається виправдати своє військове вторгнення, пише видання. Посадовець казав, що населення окупованих українських територій переважно російськомовне, і люди нібито проголосували за приєднання до рф. Міжнародна спільнота засудила псевдореферендуми, організовані москвою, назвавши їх сфальсифікованими й нелегітимними.

В інтерв’ю газеті WSJ Стів Віткофф розповів, що під час перемовин із ним путін був "зациклений" на українських землях. Американський представник припустив, що Київ може менше дбати про деякі регіони, якщо вони є російськомовними. За словами Віткоффа, росія, "можливо, отримає деякі з цих регіонів, але не всі".

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф сказав Трампу, що найшвидший спосіб досягти припинення вогню — віддати росії контроль над чотирма областями України.

Зеленський наголосив, що Україна ніколи не буде визнавати тимчасово окуповані території російськими, і ця позиція не змінилась.

"Вважаю, що пан Віткофф прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він – свідомо або несвідомо, я не знаю – розповсюджує російські наративи", – додав він.