Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Спецпосланець Трампа проводив переговори з путіним без власного перекладача — NBC News

10 травня 2025, 20:17
Спецпосланець Трампа проводив переговори з путіним без власного перекладача — NBC News
джерело DR
Цим він порушив дипломатичний протокол і ризикував випустити деталі перемовин.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час щонайменше трьох зустрічей із президентом рф владіміром путіним у Санкт-Петербурзі не мав власного перекладача з російської мови, користуючись послугами перекладачів кремля.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на американських та західних чиновників.

Зустрічі відбулися 11 лютого, 13 березня та 11 квітня. Віткофф, який не володіє російською, покладався виключно на кремлівських перекладачів. Як відзначають джерела, це є порушенням дипломатичного протоколу та створює ризик неправильного тлумачення або втрати ключових деталей перемовин. Колишній посол США в росії Майкл Макфол назвав таке рішення "дуже поганою ідеєю", яка поставила американського представника у "справді невигідне становище".

Крім відсутності власного перекладача, Віткофф, за інформацією журналістів, прибував на переговори без радників чи експертів. На опублікованому кремлем відео з останньої зустрічі 25 квітня видно, як він самостійно заходить у кімнату та вітається з путіним. Поруч із путіним були його радник Юрій Ушаков, спецпредставник з інвестицій Кирило Дмитрієв і російський перекладач.

Колишні дипломати зауважили, що відсутність американського перекладача унеможливлює створення точного письмового запису розмови (так званого memcon), який є важливим для інформування решти команди Білого дому, зокрема держсекретаря Марко Рубіо та спецпредставника з України Кіта Келлога. Без такого документа вони можуть не знати точного змісту домовленостей між Віткоффом і путіним.

Окреме занепокоєння викликає і те, що літак, яким Віткофф літає до росії, не має захищеного зв’язку. Втім, як стверджують західні чиновники, він використовує захищені засоби зв’язку в посольстві США до вильоту.

У відповідь на запит NBC News, заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що Віткофф діє відповідно до вимог безпеки у координації з Держдепом. Сам Віткофф та його команда поки що не надали коментар.

Тим часом джерела повідомили, що під час візиту Трампа до Саудівської Аравії планувалася ще одна зустріч з путіним, однак її скасували, оскільки Москва не зробила жодних кроків для припинення вогню.

США, Європа та Україна підготували спільний план із 22 пунктів для завершення війни, який передбачає, зокрема, 30-денне всеосяжне припинення вогню. У ньому також враховано вимогу Кремля, аби США не підтримували вступ України до НАТО. Цей план має передати владіміру путіну саме Стів Віткофф.

За словами спецпредставника Кіта Келлога, 30-денне припинення вогню на всіх фронтах — у повітрі, на суші, на морі та по інфраструктурі — може стати першим кроком до завершення наймасштабнішої війни в Європі з часів Другої світової.

війнаВладімір Путінпереговориперекладачперемир'яСтів Віткофф

Останні матеріали

Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Політика
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 травня 2025, 13:30
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Cуспільство
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 травня 2025, 10:43
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Політика
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Переклад iPress – 08 травня 2025, 22:01
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Політика
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Переклад iPress – 08 травня 2025, 12:39
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Політика
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 травня 2025, 07:36
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється