Спецпосланець Трампа проводив переговори з путіним без власного перекладача — NBC News

Цим він порушив дипломатичний протокол і ризикував випустити деталі перемовин.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час щонайменше трьох зустрічей із президентом рф владіміром путіним у Санкт-Петербурзі не мав власного перекладача з російської мови, користуючись послугами перекладачів кремля.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на американських та західних чиновників.

Зустрічі відбулися 11 лютого, 13 березня та 11 квітня. Віткофф, який не володіє російською, покладався виключно на кремлівських перекладачів. Як відзначають джерела, це є порушенням дипломатичного протоколу та створює ризик неправильного тлумачення або втрати ключових деталей перемовин. Колишній посол США в росії Майкл Макфол назвав таке рішення "дуже поганою ідеєю", яка поставила американського представника у "справді невигідне становище".

Крім відсутності власного перекладача, Віткофф, за інформацією журналістів, прибував на переговори без радників чи експертів. На опублікованому кремлем відео з останньої зустрічі 25 квітня видно, як він самостійно заходить у кімнату та вітається з путіним. Поруч із путіним були його радник Юрій Ушаков, спецпредставник з інвестицій Кирило Дмитрієв і російський перекладач.

Колишні дипломати зауважили, що відсутність американського перекладача унеможливлює створення точного письмового запису розмови (так званого memcon), який є важливим для інформування решти команди Білого дому, зокрема держсекретаря Марко Рубіо та спецпредставника з України Кіта Келлога. Без такого документа вони можуть не знати точного змісту домовленостей між Віткоффом і путіним.

Окреме занепокоєння викликає і те, що літак, яким Віткофф літає до росії, не має захищеного зв’язку. Втім, як стверджують західні чиновники, він використовує захищені засоби зв’язку в посольстві США до вильоту.

У відповідь на запит NBC News, заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що Віткофф діє відповідно до вимог безпеки у координації з Держдепом. Сам Віткофф та його команда поки що не надали коментар.

Тим часом джерела повідомили, що під час візиту Трампа до Саудівської Аравії планувалася ще одна зустріч з путіним, однак її скасували, оскільки Москва не зробила жодних кроків для припинення вогню.

США, Європа та Україна підготували спільний план із 22 пунктів для завершення війни, який передбачає, зокрема, 30-денне всеосяжне припинення вогню. У ньому також враховано вимогу Кремля, аби США не підтримували вступ України до НАТО. Цей план має передати владіміру путіну саме Стів Віткофф.

За словами спецпредставника Кіта Келлога, 30-денне припинення вогню на всіх фронтах — у повітрі, на суші, на морі та по інфраструктурі — може стати першим кроком до завершення наймасштабнішої війни в Європі з часів Другої світової.