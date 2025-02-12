Спецпосланець Трампа у москві мав 3-годинну зустріч з путіним

Відомо, що після зустрічі кремль звільнив американського полоненого.

Напередодні спецпосланець адміністрації Білого дому Стівом Віткофф провів переговори з найближчими соратниками лідера рф.

Про це йдеться на сайті держдепартамента США.

Президент США Дональд Трамп призначив ще одного представника у "мирному процесі" між росіє та Україною Стіва Віткоффа.

Повідомляють, що він обговорював війну в Україні з представниками Катару та Саудівської Аравії.

Раніше стало відомо, що кремль звільнив американського полоненого після переговорів зі спецпосланцем Трампа.

Також вчора, 11 лютого, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив візит глави Мінфіну Скотта Бессента до України найближчим часом.