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Спецпредставник Китаю в березні відвідає Україну, росію і країни ЄС

28 лютого 2024, 14:31
Спецпредставник Китаю в березні відвідає Україну, росію і країни ЄС
Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей в березні прибуде з візитом до України, росії та країн Європейського Союзу через війну рф проти України, яка досі триває.

Про це повідомляє інформаційне агентство Інтерфакс

"Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії, починаючи з 2 березня відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, щоб провести другий раунд човникової дипломатії для сприяння політичному розв'язанню української кризи", - заявили в  прес-службі Міністерства закордонних справ Китаю.

Востаннє він відвідував України майже рік тому - в травні спецпредставник Китаю їде до України та росії.

 

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