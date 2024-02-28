Спецпредставник Китаю в березні відвідає Україну, росію і країни ЄС
Про це повідомляє інформаційне агентство Інтерфакс.
"Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії, починаючи з 2 березня відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, щоб провести другий раунд човникової дипломатії для сприяння політичному розв'язанню української кризи", - заявили в прес-службі Міністерства закордонних справ Китаю.
Востаннє він відвідував України майже рік тому - в травні спецпредставник Китаю їде до України та росії.