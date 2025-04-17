Спецпредставник США також їде до Парижа говорити про Україну

Відомо, що там будуть Віткофф та Рубіо.

Американський спецпредставник з питань України і росії Кіт Келлог у рамках топ делегації США їде до Парижа говорити про Україну.

Про це журналістці Daily Caller Реган Різ розповів чиновник адміністрації Трампа.

"Генерал і спеціальний представник президента з питань України Келог приєднується до Марко Рубіо і спецпредставника Світа Віткоффа під час їхньої поїздки до Парижа щодо українсько-російських мирних переговорів", - йдеться в дописі Різ.

Віткофф і Рубіо проведуть переговори з європейськими колегами в Парижі сьогодні, в ході яких обговорять зусилля з припинення війни в Україні, а також вони зустрінуться з президентом Франції Еммануелем Макроном і його командою.

Після чого держсекретар США проведе переговори з главою МЗС Британії Девідом Леммі та його французькими та німецькими колегами.

Крім того, будуть залучені європейські радники з національної безпеки.

Держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник США Стів Віткофф перебуватимуть з візитом у столиці Франції з середи по п’ятницю, де проводитимуть переговори щодо припинення війни в Україні.

Зранку ми повідомляли, що уже сьогодні Рубіо зустрінеться з очільником МЗС Франції у Парижі.