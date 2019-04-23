Спецпредставник США Волкер підтримав прямий діалог Зеленського і Путіна

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер підтримує прямий діалог переможця другого туру президентських виборів в Україні Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Так, Волкер наголосив, що поділяє позицію Зеленського щодо конфлікту на Донбасі, про те, що ніхто не має справжньої відповіді, як зупинити президента РФ Путіна, але необхідно продовжувати переговори для досягнення перемир'я.

"Я думаю те, що він сказав про конфлікт і про свій підхід, є наразі абсолютно правильним. Він твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Він хоче повернути землі. Він не збирається відступати від цього", - заявив Волкер в ефірі програми NewsHour американської служби суспільного мовлення PBS, інформує "Громадське".

На думку спецпредставника США, Україні і Росії важливо мати безпосередні перемовини.

"Тому, я думаю, що його бажання розмовляти з Путіним - це правильна справа, а не погана", - додав він.

Крім того, Волкер вважає, що перемога Зеленського на виборах може створити нову можливість для діалогу з Путіним.

"Будемо сподіватися, що це, оскільки це новий президент, просто можливість для нового старту діалогу, хоча зміни потребує саме позиція Росії щодо вторгнення і окупації території", - наголосив Волкер.

Раніше, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прокоментував перемогу Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів в Україні. На думку Мєдвєдєва, "є шанси на покращення взаємодії" між країнами.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.

Окрім того, команда Зеленського готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.