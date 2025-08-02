Спецпредставник Трампа побував у Газі для розробки гуманітарного плану

Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР

Після візиту вони обговорили подальші кроки з Трампом і ізраїльським прем’єром.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф та посол США в Ізраїлі Майк Хакабі у п’ятницю відвідали Газу, щоб оцінити гуманітарну ситуацію та допомогти розробити план доставки допомоги.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Віткофф провів у Газі п’ять годин, зустрічався з Гуманітарним фондом Гази (GHF) і оглядав пункти роздачі допомоги. Він повідомив, що мета візиту - надати Трампу чітке уявлення про потреби населення.

Хакабі назвав спільну ініціативу США та Ізраїлю "неймовірним подвигом", зазначивши, що GHF щоденно доставляє понад мільйон порцій їжі, що унеможливлює її розкрадання з боку Хамас.

Раніше ЗМІ повідомляли про загибель мирних жителів поблизу пунктів роздачі через обстріли Цахал.

Після візиту Віткофф поспілкувався з Трампом і прем’єром Нетаньяху. Трамп заявив, що працює над планом гуманітарної допомоги у Газі, але подробиці поки не розкрив.