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ПОЛІТИКА

Спецпредставник Трампа заявив про готовність москви до нових відносин зі США

30 квітня 2025, 17:12
Спецпредставник Трампа заявив про готовність москви до нових відносин зі США
джерело DR
Спецпредставник Трампа зустрічався з російським диктатором вже чотири рази.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф вважає, що, очільник кремля владімір путін "вперше за кілька десятиліть" бачить можливість перезавантажити відносини між США та росією. Він послався на досвід своїх чотирьох зустрічей з російським диктатором, які тривали не менше трьох годин.

Про це пише The Hill.

"Я думаю, що… він бачить можливість вперше за десятиліття перекалібрувати відносини російської федерації зі Сполученими Штатами, і це зрозуміло", – сказав Віткофф у шоу WABC.

Позиції США та росії щодо України та інших міжнародних питань "зблизились", казав помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков після крайньої зустрічі Віткоффа та путіна. Перед цим Віткофф вже три рази був з візитом у восії та заявляв, що рамках мирного врегулювання москва може отримати частину території України, "але не всю". Також він вважає, що Україна може менше піклуватися про деякі свої регіони, якщо вони російськомовні.

СШАвійнаВладімір ПутінДональд Трамппереговори з рфСтів Віткофф

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