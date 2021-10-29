Спецпредставник ЄС закликав Київ ратифікувати Стамбульську конвенцію
Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".
"По всьому світу ми бачимо один із численних наслідків ситуації з "ковідом" - зростання домашнього насильства і насильства щодо жінок. Я думаю, було б дуже корисно, якби Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію", - сказав Гілмор.
"Молдова це зробила, зараз був би і для України хороший момент. Україна зобов'язалася це зробити, чим раніше, тим краще", - додав спецпредставник ЄС.
Він також закликав Україну ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідно до взятих на себе зобов’язань.
Парламент Молдови 14 жовтня проголосував в остаточному читанні за ратифікацію Стамбульської конвенції - міжнародної угоди проти насильства щодо жінок і насильства в сім’ї.
Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства - міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році.
Це перший подібний документ, який юридично зобов'язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.
Документ підписали 46 країн і Євросоюз. Проте ще 11 з них, у тому числі і Україна, не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну "гендер".
Нагадаємо, що Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за домашнє насильство та насильство за ознакою статі.
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