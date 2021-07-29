В Україні посилили покарання за домашнє насильство – Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за домашнє насильство та насильство за ознакою статі.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі" № 1604-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року.

Документ дає змогу постраждалій особі отримати відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих унаслідок домашнього насильства.

"Згідно із законом, військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, а також особи начальницького складу НАБУ, рядового й начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ДБР та поліцейські несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення поліції про місце свого тимчасового перебування у разі винесення такого припису", - йдеться у повідомленні.

Вказані правопорушення караються накладенням штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 30 до 40 годин, або адміністративним арештом на строк до 10 діб.

За повторні правопорушення, вчинені протягом року, передбачений штраф від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або адмінарешт на строк до 15 діб.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляЛОСЯ, 1 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі". Відповідний законопроєкт №3908-1 у другому читанні підтримали 336 народних депутатів.