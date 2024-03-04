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Спецслужби не довіряють Німеччині через постійні "зливи" москві – Bild

04 березня 2024, 14:29
Спецслужби не довіряють Німеччині через постійні
Фото: з вільних джерел
Західні спецслужби не довіряють Берліну через витоки секретної інформації до росії.

Про це написав оглядач Петер Тіде німецького видання BILD

"Якщо хочете, щоб щось виявилося у москві - віддайте це німцям!", - прокоментував Тіде скандал із витоком розмови німецьких офіцерів про удар ракетами Taurus по Кримському мосту

"Недовіра західних союзників до німецьких спецслужб і політиків величезна, вона розвивалася історично: за майже 80 років жодна західна країна не зазнавала такої інтенсивної та успішної розвідки з боку rhtvkz, як Німеччина. Секрети завжди потрапляють до vоскви через Німеччину", - додав журналіст. 

За його словами, джерело в одній зі спецслужб Німеччини, вже багато років не довіряють спецслужби Заходу через постійні скандали і витоки.

"Ніхто з ЦРУ чи МІ5 не приходить і не каже відкрито, що нам більше не довіряють. Це поступовий процес: вас запрошують менше, про важливі зустрічі на певні теми ви дізнаєтесь лише потім... У світі спецслужб нас вважають другим сортом і до нас ставляться відповідно: ми не в першій лізі", - сказало анонімне джерело.

Причиною надмірного регулювання він вважає лише зовнішню розвідку BND, яку контролюють до семи держустанов.

"В кожній західній країні інформація, що надходить від партнерських спецслужб, захищена. Перш ніж використовувати її у судових справах чи розслідувальних комісіях, потрібно запитати спецслужбу, звідки надійшли відомості: секретна інформація належить їм. А у Німеччині не так, у нас вона не захищена, кожна таємниця загрожує стати надбанням громадськості. Ми маємо передавати її до судів та комітетів - спочатку це регулювалося судом, а тепер і законом. У результаті ми отримуємо дедалі менше інформації від наших партнерів, тому що вона не в безпеці", - додало джерело.

В п’ятницю росії опублікували запис, де стверджується, що кілька німецьких офіцерів нібито обговорюють постачання Україні далекобійних ракет Taurus і те, як їх використати для ударів по Кримському мосту і після цього Німеччина почала перевірку після заяв росії про атаку на Кримський міст ракетами Taurus.

 

НімеччинаЗахідспецслужбизливнедовіра

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