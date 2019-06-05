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Спецслужби РФ завербували працівника арсеналу ЗСУ для вчинення диверсії, - СБУ

"Для цього вони використовували методи психологічного впливу та тиску, погрожуючи безпеці родичів службовця, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу"
Співробітники Служби безпеки України затримали працівника арсеналу Міністерства оборони за підозрою в роботі на спецслужби Росії і підготовці диверсії.
Спецслужби РФ завербували працівника арсеналу ЗСУ для вчинення диверсії, - СБУ Фото: ДСНС

Згідно з інформацією, на початку року представники спецслужби РФ завербували працівника одного із арсеналів Збройних сил України, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет та боєприпасів, повідомляє "Громадське".

"Для цього вони використовували методи психологічного впливу та тиску, погрожуючи безпеці родичів службовця, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу", - повідомили правоохоронці.

Так, працівнику арсеналу, зокрема, були поставлені завдання зі збору та передачі інформації про військовий об’єкт: стан охорони, наявності та переміщення зброї.

"Отриману інформацію країна-агресор планувала використати для здійснення диверсій на стратегічному військовому об’єкті для підриву обороноздатності України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за виконання поставлених завдань чоловікові обіцяли матеріальну допомогу, отримання громадянства Росії з оформленням пенсії.

Його діяльність куратори супроводжували та координували через мережу Інтернет з території РФ.

Нагадаємо, що диверсії в Україні координував російський депутат зі своїм однокласником - полковником ФСБ

 

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06 05 2019 20:35
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