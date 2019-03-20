Спецслужби України й Ізраїлю перекрили канал контрабанди кокаїну, - ФОТО
"Оперативники української спецслужби наприкінці 2018 року отримали інформацію про функціонування каналу контрабанди кокаїну з Панами до Ізраїлю транзитом через територію України. Під час перевірки отриманих даних співробітники СБ України встановили, що наркотики перевозяться авіаційним транспортом прихованими у подвійних стінках багажу наркокур’єрів. Організаторами наркобізнесу є громадяни Ізраїлю та України", - зазначає прес-служба СБУ, повідомляє "Укрінформ".
"Гонорар" курʼєрів становив від однієї до чотирьох тисяч доларів США за рейс. Для конспірації зловмисники використовували різних наркокур’єрів під час перевезення товару – одні доставляли кокаїн з Панами в Україну, інші ‒ з нашої країни до Ізраїлю.
У ході дієвої взаємодії співробітники СБУ та ізраїльські колеги встановили, що наприкінці грудня 2018 року до Панами мали вилетіти чергові наркокур’єри для доставки кокаїну в Україну. Вони мали повернутися до України на початку січня 2019 року, однак організатори каналу контрабанди кілька разів змінювали дату відльоту.
У середині січня 2019 року, за інформацією СБУ, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" при проходженні митного контролю двох громадян України, які подорожували разом під виглядом сімейної пари, виявлено майже 3,5 кілограма кокаїну, що був прихований у подвійних стінках валізи чоловіка. З’ясовано також, що валізу чоловік мав передати своєму брату одразу після повернення в Україну.
Під час проведення слідчих дій у межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури провели міжнародну контрольовану поставку валізи з кокаїном до Ізраїлю для викриття всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
Унаслідок контрольованої поставки, у ході якої валіза ще тричі змінювала своїх власників на території України, в Ізраїлі затримано п’ятьох громадян, серед яких організатори каналу контрабанди. На території України та Ізраїлю тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до функціонування каналу контрабанди кокаїну. За їх результатами в нашій країні буде прийнято рішення щодо пред’явлення фігурантам справи підозри за ст. 305 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у Кабо-Верде затримали 11 російських моряків, які перевозили кокаїн.
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