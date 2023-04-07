Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Spiegel дізнався, як член наглядової ради Porsche намагався домовитися з путіним

07 квітня 2023, 16:44
Spiegel дізнався, як член наглядової ради Porsche намагався домовитися з путіним
Фото: ria.ru
У VW і Porsche заявили, що нічого не знали про лист Вольфа.

Австрійський підприємець і член наглядової ради Porsche Зігфрід Вольф запропонував російському диктатору володимиру путіну допомогу у відновленні російського автопрому до кінця січня.

Про це повідомляє Der Spiegel.

У листі до глави кремля Вольф запропонував відродити "легендарну російську марку "Волга"", водночас австрійський підприємець запропонував задіяти занедбані заводи Volkswagen у росії.

Видання повідомляє, що автомобілі марки VW Skoda можуть знову вироблятися в росії вже в другій половині 2023 року. Однак автомобілі мають бути "кардинально перероблені зовні", щоб надати їм "характерні риси" легендарних моделей "Волга" і "Победа". Це дало б змогу "задовольнити потреби російських споживачів у високоякісних і надійних автомобілях" і створити понад 12 тисяч робочих місць.

За даними видання, член наглядової ради Porsche також запропонував самому взяти на себе управління проєктом як власник російської компанії "ПромАвтоКонсалт". Промисловим партнером стане російський автовиробник ГАЗ, який постраждав від західних санкцій.

Читайте також: путін хоче взяти під контроль економіку білорусі.

PorscheПутін

Останні матеріали

Аксесуари для сну та роботизовані черевики. Шість технологій майбутнього, які незабаром покращуватимуть наше здоров'я – Wall Street Journal
Технології
Аксесуари для сну та роботизовані черевики. Шість технологій майбутнього, які незабаром покращуватимуть наше здоров'я – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 16:07
росія перемагає в Грузії. Америка повинна бути жорсткішою щодо Тбілісі – Френсіс Фукуяма та Ніно Евґенідзе
Політика
росія перемагає в Грузії. Америка повинна бути жорсткішою щодо Тбілісі – Френсіс Фукуяма та Ніно Евґенідзе
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 12:43
Україна допомогла меншинам росії знайти свій голос. І аудиторію
Політика
Україна допомогла меншинам росії знайти свій голос. І аудиторію
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 09:46
Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Політика
Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 17:12
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 13:16
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Cуспільство
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 10:02
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Політика
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 16:17
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Cуспільство
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 12:46
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється