Spiegel дізнався, як член наглядової ради Porsche намагався домовитися з путіним

У VW і Porsche заявили, що нічого не знали про лист Вольфа.

Австрійський підприємець і член наглядової ради Porsche Зігфрід Вольф запропонував російському диктатору володимиру путіну допомогу у відновленні російського автопрому до кінця січня.

Про це повідомляє Der Spiegel.

У листі до глави кремля Вольф запропонував відродити "легендарну російську марку "Волга"", водночас австрійський підприємець запропонував задіяти занедбані заводи Volkswagen у росії.

Видання повідомляє, що автомобілі марки VW Skoda можуть знову вироблятися в росії вже в другій половині 2023 року. Однак автомобілі мають бути "кардинально перероблені зовні", щоб надати їм "характерні риси" легендарних моделей "Волга" і "Победа". Це дало б змогу "задовольнити потреби російських споживачів у високоякісних і надійних автомобілях" і створити понад 12 тисяч робочих місць.

За даними видання, член наглядової ради Porsche також запропонував самому взяти на себе управління проєктом як власник російської компанії "ПромАвтоКонсалт". Промисловим партнером стане російський автовиробник ГАЗ, який постраждав від західних санкцій.

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