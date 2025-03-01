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ПОЛІТИКА

Spiegel: Віцеканцлер ФРН закликав до рішучих дій після суперечки Зеленського і Трампа

01 березня 2025, 19:04
Spiegel: Віцеканцлер ФРН закликав до рішучих дій після суперечки Зеленського і Трампа
Фото: з вільного доступу
Роберт Габек зазначив, що Європа та, зокрема Німеччина, на боці України.

Після суперечки між президентом США Дональдом Трампом і главою Української держави Володимиром Зеленським віцеканцлер Роберт Габек від Партії зелених закликав Німеччину та Європу до швидких дій.

Про це повідомляє Spiegel.

Зокрема, він закликав надати 3 млрд євро для оборони України.

"Німеччина та Європа стоять на стороні України. Ми не дамо їм впасти. Так само ясно: ми всі хочемо миру, і українці в першу чергу. Як хтось може звинувачувати президента Зеленського в чомусь іншому?", – сказав Габек в інтерв'ю Spiegel.

Він додав, що українці платять ціну за насильство путіна. Віцеканцлер наголосив, що мир в умовах свободи не може бути досягнутий за допомогою диктату та приниження.

"Для того, щоб забезпечити необхідну підтримку Україні, ми повинні зараз зробити все, що в наших силах у короткостроковій перспективі", – зазначив віцеканцлер.

У виданні нагадали, що зовсім недавно в німецькому уряді виникла суперечка щодо наступного пакета озброєнь для України на суму в 3 мільярди євро. Незадовго до Різдва федеральний канцлер Олаф Шольц (СДПН) скасував ці плани. Однак Габек заявив, що тепер ці 3 мільярди євро необхідно виділити в першу чергу, аби Україна могла замовити, серед іншого, засоби протиповітряної оборони. 

"Вона повинна бути здатною захищати людські життя. Тут не має бути більше затримок. Нове керівництво СДПН має змінити свою позицію щодо цього", – заявив Габек.

Він також висловився за те, щоб переглянути, чи можуть заморожені російські активи допомогти у боротьбі з путіним, і якщо так, то яким чином. 

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц, а також лідер ХДС та потенційний новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, які і багато інших світових лідерів, підтримали Володимира Зеленського після суперечки з Трампом та Венсом.

НімеччинавійнаДональд ТрампВолдимир Зеленськийзустрічпідтримка України

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