Спікер Джонсон назвав законопроєкт з допомогою для України ще гіршим, ніж очікувалося

Джонсон зазначив, що провідний парламентер від демократів заявив, що згідно з цим законопроектом, "кордон ніколи не закриється".

Новий законопроєкт про додаткове фінансування, який об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та зміцнення південного кордону США, ще гірший, ніж очікували американські законодавці.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон у X(Twitter).

"Я бачив достатньо. Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть близько не підійде до того, щоб покласти край прикордонній катастрофі, яку створив президент", - заявив він.

Джонсон зазначив, що провідний парламентер від демократів заявив, що згідно з цим законопроектом, "кордон ніколи не закриється".

"Якщо цей законопроєкт потрапить до Палати представників, він буде мертвий після прибуття", - наголосив він.

Напередодні в Сенаті опублікували новий законопроект, який поєднує допомогу Україні, Ізраїлю та коштів на зміцнення кордону з Мексикою.

Згідно з документом, загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 млрд доларів, з них на допомогу Україні передбачено $60 млрд, ще близько $14 млрд - для підтримки Ізраїлю, на захист кордонів США - $20,23 млрд.