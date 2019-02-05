Спікер Палати представників звинуватила генпрокурора США у брехні Конгресу
За її словами, Вільям Барр таким чином скоїв злочин, надавши неправдиві свідчення перед Конгресом. "Генеральний прокурор США не говорив правду Конгресу Сполучених Штатів. Це злочин", - заявила Пелосі, інформує "Громадське".
До Барра прикована пильна увага після того, як він заявив перед Конгресом, що не знає, чи підтримав спеціальний прокурор Роберт Мюллер у своєму висновку щодо втручання РФ у вибори США інформацію від Барра.
"Він брехав Конгресу. І якби хтось ще зробив це, це було б визнано злочином. Але ніхто не вищий за закон", - додала Пелосі.
У Міністерстві юстиції США, що заява Пелосі - це "необґрунтований напад на генерального прокурора".
Нагадаємо, що голова Комітету в закордонних справах Палати представників американського Конгресу Еліот Енгель виступив за тверду підтримку приєднання України до Північноатлантичного альянсу.
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