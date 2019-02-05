Спікер Палати представників звинуватила генпрокурора США у брехні Конгресу

"Він брехав Конгресу. І якби хтось ще зробив це, це було б визнано злочином. Але ніхто не вищий за закон"

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що генеральний прокурор США Вільям Барр збрехав під час надання свідчень Конгресу.

За її словами, Вільям Барр таким чином скоїв злочин, надавши неправдиві свідчення перед Конгресом. "Генеральний прокурор США не говорив правду Конгресу Сполучених Штатів. Це злочин", - заявила Пелосі, інформує "Громадське".

До Барра прикована пильна увага після того, як він заявив перед Конгресом, що не знає, чи підтримав спеціальний прокурор Роберт Мюллер у своєму висновку щодо втручання РФ у вибори США інформацію від Барра.

"Він брехав Конгресу. І якби хтось ще зробив це, це було б визнано злочином. Але ніхто не вищий за закон", - додала Пелосі.

У Міністерстві юстиції США, що заява Пелосі - це "необґрунтований напад на генерального прокурора".

Нагадаємо, що голова Комітету в закордонних справах Палати представників американського Конгресу Еліот Енгель виступив за тверду підтримку приєднання України до Північноатлантичного альянсу.