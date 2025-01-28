Спікер парламенту Грузії прокоментував призупинення безвізу для дипломатів і посадовців

Рішення Ради ЄС також прокоментував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі висловився щодо рішення Ради ЄС призупинити дію частини угоди про спрощений візовий режим для грузинських дипломатів і посадовців, змусивши їх звертатися за візами.

За його словами, звинувачення Брюсселя у підриві демократії є "фальшивими та лицемірними". Папуашвілі заявив, що ЄС ігнорував порушення прав людини, які відбувалися за часів попереднього уряду під керівництвом партії "Єдиний національний рух" Міхеїла Саакашвілі, що перебувала при владі з 2004 до 2012 року.

Спікер нагадав, що тоді у країні не розслідували низку резонансних вбивств, зокрема державного діяча Зураба Вазагашвілі, контролювали бізнес, фальсифікували вибори 2008 року та систематично катували ув’язнених. Він наголосив, що ці дії не викликали належної реакції з боку Брюсселя, хоча пізніше їх визнали системними порушеннями в Європейському суді з прав людини.

Рішення Ради ЄС також прокоментував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він заявив, що Угорщина не підтримуватиме призупинення безвізу для грузинських посадовців, адже, на його думку, рішення про майбутнє країни мають приймати самі грузини, а не Брюссель.

У жовтні 2024 року в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких перемогла проросійська партія «Грузинська мрія», здобувши 53,9% голосів. Європарламент не визнав результатів виборів, а грузинська опозиція розпочала протести з вимогою їх анулювати.

Наприкінці листопада прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відкладає переговори про вступ до ЄС до 2028 року. Це спровокувало масштабні демонстрації, які силовики розганяли водометами та сльозогінним газом.

На тлі цих подій США заморозили стратегічне партнерство з Грузією, а низка європейських країн, зокрема Литва, Естонія та Велика Британія, запровадили санкції проти грузинських політиків, причетних до утисків опозиції, журналістів і протестувальників.