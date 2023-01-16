Спільні з рф масштабні навчання військової авіації стартували в білорусі
16 січня 2023, 10:19
Фото: arms-expo.ru
У понеділок, 16 січня, стартували спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил білорусі та росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил)
Від російської сторони у заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил, йдеться в повідомленні міноборони білорусі у Telegram.
міноборони білорусі зазначає, що головною метою навчань є "підвищення оперативної сумісності при спільному виконанні навчально-бойових завдань".
У ході навчань планується відпрацювати широкий спектр питань, зокрема: ведення повітряної розвідки; спільне патрулювання повітряного простору вздовж державного кордону; авіаційна підтримка угруповань військ; висадка тактичного повітряного десанту; доставка вантажів та евакуація поранених.
Для забезпечення проведення навчання задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил білорусі.
Очікується, що навчання триватимуть до 1 лютого.
Ці навчання привернули особливу увагу через побоювання, що білорусь може брати безпосередню участь у новому російському наступі на Україну.