Спільні з рф масштабні навчання військової авіації стартували в білорусі

У понеділок, 16 січня, стартували спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил білорусі та росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил)

Від російської сторони у заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил, йдеться в повідомленні міноборони білорусі у Telegram

міноборони білорусі зазначає, що головною метою навчань є "підвищення оперативної сумісності при спільному виконанні навчально-бойових завдань".

У ході навчань планується відпрацювати широкий спектр питань, зокрема: ведення повітряної розвідки; спільне патрулювання повітряного простору вздовж державного кордону; авіаційна підтримка угруповань військ; висадка тактичного повітряного десанту; доставка вантажів та евакуація поранених.

Для забезпечення проведення навчання задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил білорусі.

Очікується, що навчання триватимуть до 1 лютого.

Ці навчання привернули особливу увагу через побоювання, що білорусь може брати безпосередню участь у новому російському наступі на Україну.