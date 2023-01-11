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ПОЛІТИКА

Навіщо насправді російські літаки перебувають у білорусі розповіли у Міноборони Великої Британії

11 січня 2023, 09:44
Навіщо насправді російські літаки перебувають у білорусі розповіли у Міноборони Великої Британії
Навряд чи вони стануть надійною наступальною силою.

Нове розгортання російських літаків у білорусі є, імовірно, справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України, заявило Міністерство оборони Великої Британії у своєму останньому військовому звіті.

У доповіді міністерство зазначає, що хоча росія зберігає "велику кількість сил" у білорусі, вони здебільшого залучені до навчання.

"Навряд чи вони стануть надійною наступальною силою", – зауважується у звіті.

Минулого тижня міністерство оборони рб заявило, що москва та мінськ посилили своє спільне військове угруповання в білорусі озброєнням, солдатами та спеціальним обладнанням і планують провести спільні авіаційні навчання.

Посилення військової співпраці між двома союзниками відбувається на тлі припущень в Україні та на Заході, що москва може використовувати білорусь як стартовий майданчик для нового нападу на Україну з півночі.


РосіяБілорусьзвітВелика БританіяМіноборони Британіїнавчання військових

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