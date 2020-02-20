Співачка Лана Дель Рей скасувала концерти в Європі через втрату голосу

34-річна Лана Дель Рей (справжня ім’я — Елізабет Вульрідж Ґрант) є володаркою двох британських музичних нагород Brit Awards, двох нагород MTV Europe Music, а також була номінована на шість премій «Греммі». Співачка є авторкою шести студійних альбомів. Станом на початок 2020 року у світі було продано понад 19 мільйонів їхніх копій

Американська співачка Лана Дель Рей оголосила про скасування свого концертного туру Європою, запланованого на лютий-березень 2020 року, через втрату голосу.

Як повідомляє BBC, про це співачка заявила в четвер, 20 лютого,передає "Громадське".

«Перепрошую, що підводжу всіх в останню хвилину, але я несподівано для себе захворіла і цілковито втратила здатність співати», — йдеться в заяві Лани Дель Рей.

Вона також додала, що лікарі порадили їй не виступати протягом чотирьох тижнів.

«Не хочеться всіх підводити, але я маю одужати. Люблю вас», — повідомляється в заяві.

З 21 лютого по 3 березня Лана Дель Рей мала виступати в Нідерландах, Франції, Великій Британії та Німеччині.

Нагадаємо, що податкові органи США запідозрили компанію Facebook у несплаті понад 9 мільярдів доларів у США.