Співачку Alyona Alyona викликають до поліції через дрифт на Софійській площі

Реп-виконавицю Alyona Alyona викликають до Шевченківського відділу Національної поліції у справі про дрифт на Софійській площі Києва.

Як повідомляє Укрінформ, фотографію повістки співачка опублікувала в Інстаграмі.

У повістці вказується, що її викликають як свідка в кабінет №211 СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у Києві в кримінальному провадженні від 10.08.2021 року.

Як повідомлялося, співачка Alyona Alyona, яка була присутня під час скандальної зйомки компанії Red Bull на Софійській площі, приєдналася до прибирання зіпсованої бруківки.

Вранці 10 серпня на Софійській площі Києва відбувалася зйомка з використанням екстремальних елементів. Зокрема, автомобілі дрифтували на великій швидкості серед пішохідної зони. При цьому міська влада не давала жодних дозволів на організацію та проведення цих зйомок.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Прокуратура у рамках розслідування вилучила два автомобілі, які брали участь у дрифті.

Компанія Red Bull UA вибачилася перед киянами та столичною владою за екстремальну відеозйомку, в результаті якої було зіпсовано бруківку на Софійській площі.

Прибиранням бруківки, за даними КК "Київавтодор", на замовлення Red Bull UA займається приватна клінінгова компанія.

11 серпня до прибирання також приєдналася громадська організація "Києве, мий" і столичні комунальники.