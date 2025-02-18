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ПОЛІТИКА

Співпраця КНДР та рф створює серйозну загрозу безпеці в Азії – Буданов

18 лютого 2025, 12:44
Співпраця КНДР та рф створює серйозну загрозу безпеці в Азії – Буданов
Фото: РБК-УКРАЇНА
Завдяки війні в Україні північнокорейці вже покращують свою зброю.

КНДР та рф зміцнюють свою військову співпрацю в різних секторах, включно з технологіями, наукою та промисловістю. А досвід Північної Кореї, здобутий у війні проти України, матиме тривалі наслідки для безпеки в регіоні.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю південнокорейському виданню The Chosun.

"Це співробітництво досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти", – зазначив Буданов.

Як приклад очільник ГУР нагадав про ракету КН-23, яку Північна Корея поставила в росію. Спочатку, за словами Буданова, точність ракети мала серйозні недоліки, зокрема похибка становила від 500 до 1500 метрів. Однак російські фахівці внесли технічні доопрацювання, які цю проблему розв’язали. І тепер ця ракета стала точнішою та небезпечнішою.

Буданов попередив, що цей технологічний прогрес може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії. Обидві ці країни знаходяться у зоні дії ракет Північної Кореї.

"Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме тривалі наслідки для безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", – додав Буданов.

Раніше повідомлялося, що Північнокорейські балістичні ракети, якими рф обстрілювала Україну з кінця грудня, були набагато точнішими, ніж ті, які країна-агресорка запускала протягом минулого року. Зокрема, підвищена точність становить до 50-100 метрів від наміченої цілі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що загальні втрати армії рф на Курщині перевищили 48 тисяч осіб, з них 20 тисяч - убитими.

війнаКНДРКирило Буданов

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