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Стали відомі втрати росіяни у Курський області рф

15 лютого 2025, 15:13
Стали відомі втрати росіяни у Курський області рф
iakursk.ru
ЗСУ і далі контролюють сотні квадратних кілометрів.

Загальні втрати армії рф на Курщині перевищили 48 тисяч осіб, з них 20 тисяч - убитими.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав на Facebook-сторінці

"Під час роботи в підрозділах на Сумщині нагородив почесними відзнаками наших військовослужбовців, які тримають зону безпеки та виконують бойові завдання зокрема і в Курській області рф. Це, насамперед, бригади Десантно-штурмових військ, а також підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед них – ті, хто відбивають ворожі штурми на Курщині та самі проводять результативні наступальні дії", - йдеться в дописі. 

Головнокомандувач ЗСУ додав, що завдяки українським воїнам фронтир на півночі міцний. 

"Також завдяки їм Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території росії, а війська рф продовжують зазнавати втрат у живій силі й техніці", - написав Сирський. 

За його словами, загальні втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб, із них - близько 20 тисяч - убитими.

"Вдячний кожному і кожній, хто продовжує самовіддано виконувати військовий обов’язок, демонструє високий професіоналізм та незламність духу. Україна пишається вами та підтримує вас. Слава Україні!", - підсумував Сирський. 

В кінці січня розвідка Британії повідомила, що близько 4000 військових КНДР загинуло на Курщині.

 

війна в УкраїніКурська область

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