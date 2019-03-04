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Співробітник НАБУ привласнив 1 млн гривень і купив за них Range Rover

Ці гроші він отримав під звіт "на оперативні витрати"
Державне бюро розслідувань розслідує можливе присвоєння співробітником Національного антикорупційного бюро 1 млн гривень і купівлю за них автомобіля Range Rover.
Співробітник НАБУ привласнив 1 млн гривень і купив за них Range Rover Range Rover Sport . Фото: AFP

Центральний апарат ДБР проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконних дій співробітника правоохоронного органу, який всупереч інтересам служби, з корисливих спонукань, незаконно привласнив і розпорядився коштами державного бюджету у розмірі 988 675 гривень за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна).

"Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлений зараз співробітник другого підрозділу НАБУ, зловживаючи службовим становищем, маючи на меті корисливий мотив привласнення коштів державного бюджету, отримав під звіт кошти на оперативні витрати в розмірі близько 1 млн гривень, за які пізніше придбав на ім'я іншої людини рухоме майно, а саме Range Rover чорного кольору 2010 року випуску. Покупка відбулася в грудні 2016 року", - повідомляють "Українські Новини" з посиланням на матеріали суду.

У рамках справи ДБР просило суд дозволити прослуховування фігурантів справи, проте 1 березня Печерський суд відмовив у цьому бюро.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки викрили директора одного з комунальних підприємств Львівської міської ради на вимаганні хабара у 4,7 млн гривень.

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03 04 2019 18:40
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