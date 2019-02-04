Чиновник львівської міськради погорів на хабарі у майже п'ять мільйонів
Чиновник організував схему фіктивного постачання вапна, що мало використовуватись для стабільного функціонування станції очистки фільтратів Грибовицького сміттєзвалища, повідомляє прес-служба СБУ.
"За задумом зловмисника планувалося використання лише третини від передбаченої кількості вапна та отримання очільником КП неправомірної вигоди в розмірі 65% від суми перерахованих коштів за фактично непоставлений товар", - повідомили у відомстві.
Фото:СБУ
Також директор КП мав отримувати "відкат" з кожного поставленого кілограма вапна.
Зловмисник вимагав у місцевого підприємця 4,7 млн грн за визнання його переможцем відкритих торгів і підписання з ним договору поставки вапна з подальшою фальсифікацією документації про нібито поставлену продукцію.
"Правоохоронці затримали директора на робочому місці під час одержання частини хабара в сумі понад 400 тисяч гривень", - зазначили в СБУ.
Фото:СБУ
Наразі очільник одного з комунальних підприємств Львівської міськради перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Вирішується питання щодо повідомлення йому підозри за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабара) та обрання міри запобіжного заходу.
Силовики зазначили, що наразі перевіряється причетність інших чиновників Львівської міськради до схеми.
Нагадаємо, що у Львові поліцейського затримали на хабарі в 1200 доларів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- Маятник Фуко для України
- olpr. Leather Goods Co: "В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"Павло Пранник і Віктор Олексин пам’ятають на якій швейній машинці виготовили свій перший виріб