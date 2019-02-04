Чиновник львівської міськради погорів на хабарі у майже п'ять мільйонів

Зловмисник вимагав у місцевого підприємця 4,7 млн грн за визнання його переможцем відкритих торгів і підписання з ним договору

Співробітники Служби безпеки викрили директора одного з комунальних підприємств Львівської міської ради на вимаганні хабара у 4,7 млн гривень.

Чиновник організував схему фіктивного постачання вапна, що мало використовуватись для стабільного функціонування станції очистки фільтратів Грибовицького сміттєзвалища, повідомляє прес-служба СБУ.

"За задумом зловмисника планувалося використання лише третини від передбаченої кількості вапна та отримання очільником КП неправомірної вигоди в розмірі 65% від суми перерахованих коштів за фактично непоставлений товар", - повідомили у відомстві.



Фото:СБУ

Також директор КП мав отримувати "відкат" з кожного поставленого кілограма вапна.

Зловмисник вимагав у місцевого підприємця 4,7 млн грн за визнання його переможцем відкритих торгів і підписання з ним договору поставки вапна з подальшою фальсифікацією документації про нібито поставлену продукцію.

"Правоохоронці затримали директора на робочому місці під час одержання частини хабара в сумі понад 400 тисяч гривень", - зазначили в СБУ.



Фото:СБУ

Наразі очільник одного з комунальних підприємств Львівської міськради перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо повідомлення йому підозри за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабара) та обрання міри запобіжного заходу.

Силовики зазначили, що наразі перевіряється причетність інших чиновників Львівської міськради до схеми.

Нагадаємо, що у Львові поліцейського затримали на хабарі в 1200 доларів.