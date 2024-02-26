Співробітник Сенату США під слідством за передачу снайперського спорядження Україні – NYT

Цей співробітник, Кайл Паркер, є старшим радником Сенату в Комісії США з безпеки та співробітництва в Європі.

Співробітник Сенату США неофіційно передав Україні снайперське спорядження. Тепер він перебуває під слідством.

Про це повідомляє The New York Times.

Високопоставлений співробітник Сенату США перебуває під слідством у Конгресі у зв'язку з його частими поїздками в зони бойових дій в Україні та наданням, за його словами, снайперського спорядження на суму $30 тисяч для її військових.

Цей співробітник, Кайл Паркер, є старшим радником Сенату в Комісії США з безпеки та співробітництва в Європі, відомій як Гельсінкська комісія. Комісія очолюється членами Конгресу і укомплектована помічниками членів Конгресу. Вона впливає на питання демократії та безпеки й активно підтримує Україну.

У конфіденційній доповіді директора і головного юрисконсульта комісії йдеться про те, що передача обладнання може зробити Паркера незареєстрованим іноземним агентом. У ній ідеться про те, що Паркер їздив на передову України в камуфляжі та з українськими військовими відзнаками і найняв українського чиновника для стипендії уряду США, незважаючи на заперечення чиновників Конгресу з етики та безпеки.

Крім того, у доповіді йшлося про можливість того, що він "свідомо чи мимоволі став мішенню та об'єктом використання з боку іноземної розвідки", і наводилися незазначені "контррозвідувальні запитання", які мають бути передані до ФБР.

Представник містера Паркера заявив, що він не зробив нічого поганого. Він сказав, що Паркер став об'єктом "кампанії відплати" за звинувачення в неправомірних діях проти авторів доповіді.

13 лютого Сенат США схвалив законопроект за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд. Зокрема, для України передбачено понад $60 млрд. Для того, щоб законопроект набув чинності, його має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.