Співробітники посольства рф вилетіли з Кишинева після їхнього видворення
14 серпня 2023, 13:37
Фото: wartime.org.ua
Дипломати і співробітників російського посольства в Молдові сьогодні вилетіли з Кишинева в росію.
Літак, який доставить російських дипломатів до москви, приземлився о 05:30 в аеропорту Кишинева.
Всіх співробітників російського посольства, яких видворили з Молдови, доправили в аеропорт на двох автобусах і кількох легкових автомобілях.
Журналістів в аеропорт не пускали.В кінці липня після шпигунського скандалу Молдова скоротили персонал посольства росії.