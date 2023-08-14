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Співробітники посольства рф вилетіли з Кишинева після їхнього видворення

14 серпня 2023, 13:37
Співробітники посольства рф вилетіли з Кишинева після їхнього видворення
Фото: wartime.org.ua
Дипломати і співробітників російського посольства в Молдові сьогодні вилетіли з Кишинева в росію.

Про це повідомляє NewsMaker.

Літак, який доставить російських дипломатів до москви, приземлився о 05:30 в аеропорту Кишинева.

Всіх співробітників російського посольства, яких видворили з Молдови, доправили в аеропорт на двох автобусах і кількох легкових автомобілях.

Журналістів в аеропорт не пускали.

В кінці липня після шпигунського скандалу Молдова скоротили персонал посольства росії.
МолдоваКИШИНЕВпосольство росії

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