НОВИНИСуд Москви засудив експерта валютно-фінансового департаменту МЗС РФ Наталію Агальцову до 5 років колонії, визнавши її винною в розтраті $1 мільйона.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Співробітницю МЗС РФ засудили до 5 років колонії за розтрату $1 млн
Гроші, про які йде мова, були платою, отриманою російським МЗС за консульські послуги від Ірану
Фото: "Думська"
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.
У МЗС РФ підтвердили факт зникнення великої суми грошей минулого року, коли напередодні інкасації була виявлена недостача близько $1 млн.
Гроші, про які йде мова, були платою, отриманою російським МЗС за консульські послуги від Ірану.
Посольство РФ в Тегерані не могло відправити їх до Москви грошовим переказом через міжнародні санкції, гроші переправили до Росії дипломатичною поштою.
У день інкасації Агальцова заявила, що захворіла, і не прийшла на роботу. В її кабінеті знайшли частину грошей з переказу. Щодо неї було порушено кримінальну справу про крадіжку, пізніше її перекваліфікували на статтю про розтрату.
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16 06 2021 11:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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