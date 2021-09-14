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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії

Засновники прагнуть до того, "щоб космос став безпечним і доступним для всього людства
Американський підприємець і винахідник, один із засновників "Apple" Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії "Privateer Space".
Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії Фото: з вільного доступу
Про це заявив Возняк у своєму Twiiter, повідомляє "Європейська правда".
 
Деталі: Возняк упевнений, що нова компанія буде несхожа на конкурентів.
 
У YouTube компанії мовиться, що "Privateer Space" заснована спільно з гендиректором робототехнічної компанії "Ripcord" Алексом Філдінгом.
 
Засновники прагнуть до того, "щоб космос став безпечним і доступним для всього людства".
 
У ролику сказано, що йдеться не про гру чи змагання, а про те, щоб зберегти для майбутніх поколінь те, що є.
 
Про плани компанії буде розказано на технологічній конференції AMOS у вересні.
 
Нагадаємо, у  сфері комерційних космічних польотів уже конкурують такі великі гравці, як Ілон Маск, Джефф Безос та Річард Бренсон.
 
 
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14 09 2021 12:34
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