SplashData назвала найгірші паролі 2019 року: знов очолив рейтинг 123456
Про це повідомили в SplashData, повідомляє "Громадське".
Фахівці з кібербезпеки проаналізували понад 5 мільйонів паролів користувачів, які оприлюднили в інтернеті. Так, шостий рік поспіль лідером рейтингу є пароль "123456". Вперше "password" не потрапив до трійки лідерів найгірших паролів.
Топ-10 найгірших паролів у 2019 році виглядає так:
- 123456
- 123456789
- qwerty
- пароль
- 1234567
- 12345678
- 12345
- iloveyou
- 111111
- 123123
Вперше в рейтингу опинилися паролі "1q2w3e4" та "qwertyuiop". Натомість пароль "donald", який дебютував у переліку в минулому році, цьогоріч до рейтингу не потрапив.
За оцінками SplashData, близько 10% усіх користувачів у світі приймані раз використовували один із 25 найгірших паролів цього року, а близько 3% використовували пароль "123456". Найчастіше найгіршими паролями захищені акаунти північноамериканських і західноєвропейських користувачів.
Читайте також: У Google Camera виявили вразливість, яка дозволяла записувати розмови та відео користувачів Android
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею