SplashData назвала найгірші паролі 2019 року: знов очолив рейтинг 123456

Фахівці з кібербезпеки проаналізували понад 5 мільйонів паролів користувачів, які оприлюднили в інтернеті. Так, шостий рік поспіль лідером рейтингу є пароль "123456"

Компанія SplashData, яка розробляє програмне забезпечення для управління паролями, вдев'яте оприлюднила перелік 50 найгірших паролів року. Рейтинг знов очолив пароль "123456".

Про це повідомили в SplashData, повідомляє "Громадське".

Фахівці з кібербезпеки проаналізували понад 5 мільйонів паролів користувачів, які оприлюднили в інтернеті. Так, шостий рік поспіль лідером рейтингу є пароль "123456". Вперше "password" не потрапив до трійки лідерів найгірших паролів.

Топ-10 найгірших паролів у 2019 році виглядає так:

123456 123456789 qwerty пароль 1234567 12345678 12345 iloveyou 111111 123123

Вперше в рейтингу опинилися паролі "1q2w3e4" та "qwertyuiop". Натомість пароль "donald", який дебютував у переліку в минулому році, цьогоріч до рейтингу не потрапив.

За оцінками SplashData, близько 10% усіх користувачів у світі приймані раз використовували один із 25 найгірших паролів цього року, а близько 3% використовували пароль "123456". Найчастіше найгіршими паролями захищені акаунти північноамериканських і західноєвропейських користувачів.

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