"Спочатку, ймовірно, помре багато людей" - Ілон Маск про підкорення Марсу

Ви можете померти. Буде незручно, можливо, у вас не буде хорошої їжі, і так далі

Засновник приватної аерокосмічної компанії SpaceX прогнозує, що на перших етапах підкорення людством Марсу, ймовірно, "помре багато людей". Але загалом каже, що це буде "чудова пригода".

Про таке Маск заявив під час бесіди з главою фонду X Prize Пітером Діамандісом, повідомляє Громадське.

Маск наголошує, що висадка людей на Марс буде "важкою і небезпечною подорожжю", з якої ви зможете не повернутися живим. Але в кінцевому результаті дуже необхідною для забезпечення виживання людства.

"Ви можете померти. Буде незручно, можливо, у вас не буде хорошої їжі, і так далі", - сказав Маск.

Але наполіг, що це буде "славна пригода і неймовірний досвід", але "не для всіх, а лише для добровольців".

Засновник американської компанії SpaceX вважає, що людина зможе висадитися на Марсі до 2026 року, а якщо пощастить, то до 2024-го.

Для польотів на Марс SpaceX працює над кораблем Starship і однойменною ракетою, перші успішні льотні випробування повнорозмірного прототипу якої пройшли в серпні 2020.