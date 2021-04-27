ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЗасновник приватної аерокосмічної компанії SpaceX прогнозує, що на перших етапах підкорення людством Марсу, ймовірно, "помре багато людей". Але загалом каже, що це буде "чудова пригода".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Спочатку, ймовірно, помре багато людей" - Ілон Маск про підкорення Марсу
Ви можете померти. Буде незручно, можливо, у вас не буде хорошої їжі, і так далі
Фото: gettyimages.com
Про таке Маск заявив під час бесіди з главою фонду X Prize Пітером Діамандісом, повідомляє Громадське.
Маск наголошує, що висадка людей на Марс буде "важкою і небезпечною подорожжю", з якої ви зможете не повернутися живим. Але в кінцевому результаті дуже необхідною для забезпечення виживання людства.
"Ви можете померти. Буде незручно, можливо, у вас не буде хорошої їжі, і так далі", - сказав Маск.
Але наполіг, що це буде "славна пригода і неймовірний досвід", але "не для всіх, а лише для добровольців".
Засновник американської компанії SpaceX вважає, що людина зможе висадитися на Марсі до 2026 року, а якщо пощастить, то до 2024-го.
Для польотів на Марс SpaceX працює над кораблем Starship і однойменною ракетою, перші успішні льотні випробування повнорозмірного прототипу якої пройшли в серпні 2020.
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