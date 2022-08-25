Сполучені Штати надали Україні грантів на $8,5 млрд - мінфін

До державного бюджету України вже надійшла частина гранту в розмірі 3 мільярди доларів США.

Це перший транш грантових коштів із 4,5 мільярда доларів, які надали Сполучені Штати Америки через цільовий фонд Світового банку в межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Про це повідомляє Урядовий кур’єр.

"Ми вдячні Сполученим Штатам Америки та команді Світового банку за таку потужну підтримку України. Грантова допомога — вагомий подарунок для нашої країни на День Незалежності. Залучені кошти дадуть змогу зберегти дієвість та стійкість функціонування української системи державного управління", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Грантові кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких, як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО тощо. Загалом від початку відкритої агресії росії за сприяння Світового банку Сполучені Штати Америки вже надали Україні 8,5 мільярда доларів грантової допомоги.

Раніше США на радбезі ООН заявили, що світ ніколи не визнає спробу рф силою змінити кордони України.