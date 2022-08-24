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США на радбезі ООН заявили, що світ ніколи не визнає спробу рф силою змінити кордони України
Фото: Укрінформ
Про це заявила на засіданні Ради Безпеки ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Укрінформ.
"Зокрема, росія закладає основу для спроби анексії Херсонської та Запорізької областей, а також повністю Донецької та Луганської областей, - пояснила вона, при цьому додала, що міжнародне співтовариство ніколи не визнає спробу росії силою змінити кордони України",повідомила Лінда Томас-Грінфілд.
Вона зазначила, що росія дедалі активніше використовує кампанії з дезінформації для підготовки нових спроб анексії української території. Міністр закордонних справ росії лавров, нагадала Томас-Грінфілд, публічно визнав, що це одна з цілей кремля.
Постпред зазначила, що саме росія несе відповідальність за створення "ризику ядерної катастрофи" з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС.
США також занепокоєні "фільтраційними" операціями росії, які включають примусову депортацію українського цивільного населення у віддалені райони рф. російські сили насильно вилучають і замінюють паспорти, нав’язують навчальні програми в школах, замінюють українські назви вулиць та інші громадські вивіски на російськомовні, сказала вона.
"За все це насильство і звірства, голод і гуманітарні кризи, порушення прав людини і загрози для вразливих груп населення росія, і тільки росія, несе одноосібну відповідальність. І тільки росія є єдиною перешкодою на шляху до швидкого розв’язання цієї кризи»" - зазначила вона, підкресливши необхідність "притягнення рф до відповідальності за всі її злодіяння".
Додамо, що до виступу на засіданні Ради Безпеки ООН онлайн долучився президент України Володимир Зеленський.
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