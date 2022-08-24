США на радбезі ООН заявили, що світ ніколи не визнає спробу рф силою змінити кордони України

Міжнародне співтовариство ніколи не визнає спробу росії силою змінити кордони України.

Про це заявила на засіданні Ради Безпеки ООН постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Укрінформ.

"Зокрема, росія закладає основу для спроби анексії Херсонської та Запорізької областей, а також повністю Донецької та Луганської областей, - пояснила вона, при цьому додала, що міжнародне співтовариство ніколи не визнає спробу росії силою змінити кордони України",повідомила Лінда Томас-Грінфілд.

Вона зазначила, що росія дедалі активніше використовує кампанії з дезінформації для підготовки нових спроб анексії української території. Міністр закордонних справ росії лавров, нагадала Томас-Грінфілд, публічно визнав, що це одна з цілей кремля.

Постпред зазначила, що саме росія несе відповідальність за створення "ризику ядерної катастрофи" з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС.

США також занепокоєні "фільтраційними" операціями росії, які включають примусову депортацію українського цивільного населення у віддалені райони рф. російські сили насильно вилучають і замінюють паспорти, нав’язують навчальні програми в школах, замінюють українські назви вулиць та інші громадські вивіски на російськомовні, сказала вона.

"За все це насильство і звірства, голод і гуманітарні кризи, порушення прав людини і загрози для вразливих груп населення росія, і тільки росія, несе одноосібну відповідальність. І тільки росія є єдиною перешкодою на шляху до швидкого розв’язання цієї кризи»" - зазначила вона, підкресливши необхідність "притягнення рф до відповідальності за всі її злодіяння".

Додамо, що до виступу на засіданні Ради Безпеки ООН онлайн долучився президент України Володимир Зеленський.