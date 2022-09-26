Сполучені Штати виділять Україні додаткові півмільярда доларів

США нададуть Україні додаткові 457,5 млн доларів. Кошти підуть на зміцнення цивільної безпеки й потенціалу наших правоохоронних органів.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен у своєму Twitter-акаунт.

"Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 млн. доларів США на допомогу у сфері цивільної безпеки для порятунку життів та зміцнення потенціалу українських правоохоронних органів та системи кримінального правосуддя. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній та суверенній Україні", - пише Блінкен.

Раніше повідомлялось, що Київ отримав від США 11 км труб для відновлення пошкоджених тепломереж.