НОВИНИСША нададуть Україні додаткові 457,5 млн доларів. Кошти підуть на зміцнення цивільної безпеки й потенціалу наших правоохоронних органів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сполучені Штати виділять Україні додаткові півмільярда доларів
Фото: Укрінформ
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен у своєму Twitter-акаунт.
"Сполучені Штати нададуть додатково 457,5 млн. доларів США на допомогу у сфері цивільної безпеки для порятунку життів та зміцнення потенціалу українських правоохоронних органів та системи кримінального правосуддя. Ми поділяємо їхню відданість демократичній, незалежній та суверенній Україні", - пише Блінкен.
Раніше повідомлялось, що Київ отримав від США 11 км труб для відновлення пошкоджених тепломереж.
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26 09 2022 17:12 МЕДІА
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