Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували над Донбасом політ бомбардувальника
"О 10:00 15 лютого, перебуваючи на південно-західній околиці Старобешевого (не контрольований урядом, за 32 км на південний схід від Донецька), СММ побачила об'єкт на південний схід від свого місця розташування, що летів з південного заходу на північний схід... СММ визначила його як чотиримоторний турбогвинтовий літак із стрілоподібним крилом (імовірно, Ту-95 чи Ту-142)", - йдеться у повідомленні місії за 18 лютого.
Зазначають, що з 10:50 до 11:10 спостерігачі СММ у районі на північний захід від Любівки (раніше Ленінське, не контрольоване державою, за 43 км на південний схід від Донецька) побачили літак (ймовірно, Ту-95 чи Ту-142) на схід від свого місцеперебування, який летів з півночі на південь і назад.
Нагадаємо, що спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували розміщення шістьох самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) неподалік селища Мирне в ОРЛО.
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