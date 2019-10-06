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Суд відхилив клопотання Муравицького у справі про підозру у держзраді

Суд відхилив два клопотання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному в державній зраді журналісту Василю Муравицькому, озвучені його захисницею Світланою Новицькою, та самим підсудним
Клопотання прокурора Вадима Левченка щодо заміни Муравицькому запобіжного заходу на тримання під вартою суд розгляне 18 червня. До 20 червня підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашній арештом.
Суд відхилив клопотання Муравицького у справі про підозру у держзраді Фото: amnesty.org.ua

"Клопотання захисника Новицької про скасування Муравицькому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, та клопотання Муравицького про зміну запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на домашній арешт у нічний період доби залишити без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає", - йдеться в ухвалі суду, інформує "Укрінформ".

 

Як повідомлялося, свої клопотання захисниця та підсудний озвучили на попередньому судовому засіданні. Суд оголосив перерву для того, аби прокурор мав час ознайомитися з їх змістом та висловити свою позицію.

 

Василя Муравицького, якого підозрюють у державній зраді, заарештували у серпні 2017 року.

 

Журналіст із 2014 року активно публікував антиукраїнські матеріали та коментував події в Україні для проросійських ЗМІ. За чинним законодавством Муравицькому загрожує до 15 років позбавлення волі.

 

Підозрюваний перебував під вартою, а 27 червня 2018 року суд замінив йому запобіжний захід на домашній арешт.

 

Замість трьох адвокатів, які представляли інтереси Муравицького, у нього нині одна захисниця Світлана Новицька.

 

На попередніх засіданнях Новицька заявляла клопотання про відвід колегії суддів, незастосування до Муравицького жодного запобіжного заходу та пом’якшення для нього умов домашнього арешту. Усі вони були відхилені.

 

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10 06 2019 12:55
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