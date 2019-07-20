Справа Шеремета: протягом трьох років розслідування слідство допитало 200 людей

Досудове розслідування триває та про хід його проведення 19 липня 2019 року поінформовано Офіс президента України Зеленського

Слідство у справі вбивства Павла Шеремета стверджує, що протягом третього року розслідування допитало 200 людей і вже доповіло президентові України Володимиру Зеленському.

У період з 20 липня 2018 року по теперішній час, допитано понад 200 осіб, а також проведено інші слідчі дії, зокрема понад 100 тимчасових доступів до речей і документів, 13 комплексних судових експертиз, ряд оглядів речей і документів, накладено 3 арешти на інформацію, направлено 2 міжнародні доручення про проведення слідчих дій на території США та Швеції, повідомляє "Українська Правда" із посиланням на Нацполіцію, Офіс президента та Генпрокуратуру.

"Допитано… колишнього працівника СБУ (його перебування під будинком Шеремета встановили журналісти – ред.) та проведено з ним слідчий експеримент, а також допитано власників автомобілів Sкоdа Осtаvіа, д.н.з. АА 2551 МО, Меrсеdеs білого кольору (авто, які були вночі під будинком Шеремета і на які звернули увагу журналісти – ред.) і осіб, які ними користувалися на передодні вбивства Павла Шеремета", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, досудове розслідування триває та про хід його проведення 19 липня 2019 року поінформовано Офіс президента України Зеленського.

З відповіді Офісу президента журналістам "УП" від 18 липня слідує, що Зеленським заслухано звіт Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова щодо ходу досудового розслідування вбивства Шеремета, та наразі вказане розслідування перебуває на контролі у глави держави.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.