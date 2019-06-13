Справа SkyUp: Державіаслужба звернулась до суду за роз'ясненням

Після отримання відповідного роз'яснення, Державіаслужба буде діяти "відповідно до чинного законодавства"

Державна авіаційна служба України звернулась до Баришівського суду Київської області за роз'ясненням рішення, яким призупинили дію ліцензії на перельоти, виданої компанії SkyUp.

"Державіаслужба як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, 11 червня цього року звернулася до Баришівського районного суду Київської області із заявою про роз’яснення судового рішення", - повідомляє "Громадське".

Зокрема, там зазначають, що після отримання відповідного роз'яснення, Державіаслужба буде діяти "відповідно до чинного законодавства".

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи рішення суду щодо відкликання ліцензії у SkyUp, порекомендував президенту Володимиру Зеленському "набрати відомий номер" і з’ясувати, що відбувається, натякаючи таким чином, що за цим може стояти олігарх Ігор Коломойський.