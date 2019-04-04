Справа "українських диверсантів": Дудку і Бессарабова засудили до 14 років тюрми

"Засуджені до 14 років"

"Суд" у Севастополі виніс вирок двом фігурантам так званої справи українських диверсантів Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову, засудивши обох до 14 років позбавлення волі.

"Засуджені до 14 років", - сказав журналістам представник "суду", повідомляє "Укрінформ".

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього друга Володимира Дудку. Усіх трьох обвинуватили в нібито підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки.

У Службі безпеки України заявили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.

Нагадаємо, що в анексованому Росією Криму оголосили термін, на яких хочуть засудити двох фігурантів так званої справи "українських диверсантів".