Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Справа "українських диверсантів": Дудку і Бессарабова засудили до 14 років тюрми

"Засуджені до 14 років"
"Суд" у Севастополі виніс вирок двом фігурантам так званої справи українських диверсантів Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову, засудивши обох до 14 років позбавлення волі.
Справа "українських диверсантів": Дудку і Бессарабова засудили до 14 років тюрми Володимир Дудка та Олексій Бессарабов

"Засуджені до 14 років", - сказав журналістам представник "суду", повідомляє "Укрінформ".

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього друга Володимира Дудку. Усіх трьох обвинуватили в нібито підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки.

У Службі безпеки України заявили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.

Нагадаємо, що в анексованому Росією Криму оголосили термін, на яких хочуть засудити двох фігурантів так званої справи "українських диверсантів".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2019 10:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.