У Криму двох фігурантів справи "українських диверсантів" вимагають засудити до 15 років
Обвинувачення вимагає для Володимира Дудки 15 років позбавлення волі, а для Олексія Бесарабова - 14 років і 10 місяців. Також обох хочуть засудити до штрафів по 500 тисяч рублів. Про це повыдомляє "Громадське".
Нагадаємо, 10 листопада 2016 року російська ФСБ в анексованому Криму заявила про затримання в Севастополі "групи диверсантів", які нібито планували диверсійні акції на стратегічних об'єктах Криму. У ФСБ стверджували, що троє затриманих - Дмитро Штибліков, Олексій Бесарабов та Володимир Дудка - є членами "диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України". У Міноборони України цю інформацію спростували. Насправді троє затриманих були колишніми співробітниками центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону "Номос", який закрився у 2014 році.
Під час затримання Штиблікова, силовики ФСБ демонстрували іграшкову "зброю" - знаряддя для гри в страйкбол - як докази того, що він диверсант.
Додамо, що Малиновський районний суд Одеси засудив жителя Придністров'я до 6 років і 3 місяців позбавлення волі за вибух на Одеській залізниці 24 грудня 2014 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- Маятник Фуко для України
- Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею""В якийсь момент, коли ми знімали проросійські акції, показували, що відбувається, на нас "дивилися вовком" ті самі люди, права яких ми вчора захищали. Їм неважливо було, що у тебе на мікрофоні. Всі українські ЗМІ сприймалися, як ворожі"