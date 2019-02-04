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У Криму двох фігурантів справи "українських диверсантів" вимагають засудити до 15 років

ФСБ в анексованому Криму заявила про затримання в Севастополі "групи диверсантів"
В анексованому Росією Криму оголосили термін, на яких хочуть засудити двох фігурантів так званої справи "українських диверсантів".
У Криму двох фігурантів справи "українських диверсантів" вимагають засудити до 15 років Фото: yvu.com.ua

Обвинувачення вимагає для Володимира Дудки 15 років позбавлення волі, а для Олексія Бесарабова - 14 років і 10 місяців. Також обох хочуть засудити до штрафів по 500 тисяч рублів. Про це повыдомляє "Громадське".

Нагадаємо, 10 листопада 2016 року російська ФСБ в анексованому Криму заявила про затримання в Севастополі "групи диверсантів", які нібито планували диверсійні акції на стратегічних об'єктах Криму. У ФСБ стверджували, що троє затриманих - Дмитро Штибліков, Олексій Бесарабов та Володимир Дудка - є членами "диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України". У Міноборони України цю інформацію спростували. Насправді троє затриманих були колишніми співробітниками центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону "Номос", який закрився у 2014 році.

Під час затримання Штиблікова, силовики ФСБ демонстрували іграшкову "зброю" - знаряддя для гри в страйкбол - як докази того, що він диверсант.

Додамо, що Малиновський районний суд Одеси засудив жителя Придністров'я до 6 років і 3 місяців позбавлення волі за вибух на Одеській залізниці 24 грудня 2014 року.

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02 04 2019 17:19
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