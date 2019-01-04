Справа за обвинуваченням Зайцевої і Дронова надійшла в провадження апеляційного суду Апеляційні скарги на вирок Київського райсуду Харкова подані Оленою Зайцевою, її захисником Юлією Плетньовою та захисником Генадія Дронова, Сергієм Перепелицею

У провадження Харківського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Олени Зайцевої та Генадія Дронова за фактом трагічної ДТП у Харкові в жовтні 2017 року.

Фото: newsroom.kh.ua

"Протоколом автоматичного розподілу судових справ визначено колегію суддів Харківського апеляційного суду, яка розглядатиме справу. Головуючий у справі – суддя Володимир Протасов, судді: Олена Грошева і Вікторія Яковлева", – повідомляє "Радіо Свобода". За даними суду, апеляційні скарги на вирок Київського райсуду Харкова подані Оленою Зайцевою, її захисником Юлією Плетньовою та захисником Генадія Дронова, Сергієм Перепелицею. Нагадаємо, Київський районний суд Харкова оголосив вирок Олені Зайцевій і Геннадієві Дронову у справі смертельної ДТП на вулиці Сумській у центрі міста. Дронову і Зайцевій дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі.

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