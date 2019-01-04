CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ провадження Харківського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Олени Зайцевої та Генадія Дронова за фактом трагічної ДТП у Харкові в жовтні 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Справа за обвинуваченням Зайцевої і Дронова надійшла в провадження апеляційного суду
Апеляційні скарги на вирок Київського райсуду Харкова подані Оленою Зайцевою, її захисником Юлією Плетньовою та захисником Генадія Дронова, Сергієм Перепелицею
Фото: newsroom.kh.ua
"Протоколом автоматичного розподілу судових справ визначено колегію суддів Харківського апеляційного суду, яка розглядатиме справу. Головуючий у справі – суддя Володимир Протасов, судді: Олена Грошева і Вікторія Яковлева", – повідомляє "Радіо Свобода".
За даними суду, апеляційні скарги на вирок Київського райсуду Харкова подані Оленою Зайцевою, її захисником Юлією Плетньовою та захисником Генадія Дронова, Сергієм Перепелицею.
Нагадаємо, Київський районний суд Харкова оголосив вирок Олені Зайцевій і Геннадієві Дронову у справі смертельної ДТП на вулиці Сумській у центрі міста. Дронову і Зайцевій дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі.
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01 04 2019 16:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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