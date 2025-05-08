Справедливо, що російське небо теж неспокійне – Зеленський

Вчора кілька областей рф закривали небо через українські дрони.

Президент України Володимир Зеленський назвав справедливим, що небо рф після численних ракетних і дронових атак на Україну також весь день неспокійне.

Про це він сказав у відеозверненні.

"Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання тільки часу. Війна - це програш для всіх, у тому числі для агресора", - заявив президент.

Зеленський додав, що санкції проти рф за цю війну будуть збільшуватись і незабаром будуть новини щодо цього.

Він також відзвітував про доповідь Головкома Олександра Сирського про активні дії Сил оборони на території Курської та Бєлгородської областей.

Вчора ЗСУ атакувало росію рекордною кількістю дронів - більше 400.

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